Crèche de Noël et exposition de santons Église Saint Pierre Leyritz-Moncassin, 2 décembre 2023, Leyritz-Moncassin.

Leyritz-Moncassin,Lot-et-Garonne

Crèche de Noël avec exposition de santons de pays différents. Vente de divers onjets de décoration et gourmandises de Noël au profit de l’association qui s’occupe de la rénovation de l’église Saint Pierre.

Ouverture exceptionnelle le 20 décembre ou sur rRDV au 06.70.17.12.12..

2023-12-02 fin : 2023-12-20 17:00:00. .

Église Saint Pierre

Leyritz-Moncassin 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Christmas crib with display of santons from different countries. Sale of various decorative items and Christmas treats in aid of the association involved in the renovation of Saint Pierre church.

Special opening on December 20 or by appointment on 06.70.17.12.12.

Cuna de Navidad con exposición de santones de diferentes países. Venta de diversos artículos de decoración y golosinas navideñas a beneficio de la asociación que participa en la renovación de la iglesia Saint Pierre.

Apertura extraordinaria el 20 de diciembre o con cita previa en el 06.70.17.12.12.

Weihnachtskrippe mit Ausstellung von Santons aus verschiedenen Ländern. Verkauf von verschiedenen Dekorationsgegenständen und weihnachtlichen Leckereien zugunsten des Vereins, der sich um die Renovierung der Kirche Saint Pierre kümmert.

Außergewöhnliche Öffnungszeiten am 20. Dezember oder nach Vereinbarung unter 06.70.17.12.12.

Mise à jour le 2023-11-04 par OT Coteaux et Landes de Gascogne