CONCERT DE L’ORCHESTRE UNIVERSITAIRE DE BREST DE L’ENSEMBLE CHORAL ALTERNANCE Eglise Saint-Pierre Les Moutiers-en-Retz, 28 janvier 2024, Les Moutiers-en-Retz.

Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-28 16:00:00

fin : 2024-01-28 16:00:00

L’Orchestre Universitaire de Brest et l’Ensemble Choral Alternance se produiront lors d’un concert exceptionnelle aux Moutiers-en-Retz. .

L’Orchestre Universitaire de Brest est un orchestre symphonique composé de 80 musiciens, tous unis par l’envie de faire de la musique avec plaisir et le désir d’aborder les répertoires classique et contemporain.

Il est dirigé par Jean-Philippe Brun, chef d’orchestre talentueux qui sait réunir des musiciens de tous niveaux dans un même élan avec entrain et bonne humeur : la musique classique n’est ni triste ni ennuyeuse !

L’Ensemble vocal Alternance est actuellement composé de 70 choristes. Son répertoire musical est riche, composé d’œuvres variées, de la musique profane aux chants religieux. Sous la direction de Paul Craipeau, les choristes recherchent la qualité d’interprétation, l’expression vivante, la bonne humeur et la joie de chanter.

Pas de tarifs défnis pour ce concert, mais une participation est libre est souhaitée.

.

Eglise Saint-Pierre Place de l’Eglise Madame

Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire



