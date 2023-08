Visite commentée de l’église Saint-Pierre-les-Minimes Eglise saint-pierre-les-minimes Clermont-Ferrand, 16 septembre 2023, Clermont-Ferrand.

Eglise saint-pierre-les-minimes Place de Jaude, 63000 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes La construction du couvent des Minimes est entreprise en 1630 et se poursuit jusqu’en 1703, date d’achèvement du cloître et de la façade principale de l’église. Elle devient en 1802 le siège de la nouvelle paroisse de Saint-Pierre-les-Minimes. C’est l’édifice le plus vaste après la cathédrale. Le campanile dominant le fronton date de 1857. L’architecte Jean-Joseph Teillard construit de 1895 à 1899 la tour-lanterne à dôme qui culmine à 60 mètres et refait l’abside. L’intérieur conserve de nombreuses œuvres d’art, tant en tableaux qu’en sculptures.

