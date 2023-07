Concert de l’ensemble baroque de Leyde Eglise Saint Pierre Lemps, 13 juillet 2023, Lemps.

Lemps,Drôme

L’ensemble Baroque de Leyde (Pays-Bas) et du violoniste Franck Polman propose un concert le 13 juillet à 20h30 à l’Eglise Saint Pierre de Lemps..

2023-07-13 20:30:00 fin : 2023-07-13 . .

Eglise Saint Pierre

Lemps 26510 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Baroque Ensemble from Leiden (Netherlands) and violinist Franck Polman offer a concert on July 13 at 8:30 pm at the Eglise Saint Pierre in Lemps.

El Conjunto Barroco de Leiden (Países Bajos) y el violinista Franck Polman ofrecerán un concierto el 13 de julio a las 20.30 horas en la iglesia de Saint Pierre de Lemps.

Das Barockensemble aus Leiden (Niederlande) und der Geiger Franck Polman bieten am 13. Juli um 20:30 Uhr ein Konzert in der Kirche Saint Pierre in Lemps an.

Mise à jour le 2023-07-08 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale