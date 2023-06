Visite libre de l’église Saint-Pierre Eglise Saint-Pierre Le Theil-en-Auge Le Theil-en-Auge Catégories d’Évènement: Calvados

Le Theil-en-Auge Visite libre de l’église Saint-Pierre Eglise Saint-Pierre Le Theil-en-Auge, 16 septembre 2023, Le Theil-en-Auge. Visite libre de l’église Saint-Pierre 16 et 17 septembre Eglise Saint-Pierre La commune du Theil-en-Auge propose une visite libre de l’église Saint-Pierre le vendredi, samedi et dimanche de 10h à 18h. Elle date du XIV et du XVIème siècle. Sa toiture a été entièrement rénovée en 2008. Ses fonds baptismaux sont classés. Eglise Saint-Pierre le bourg, 14130 Le theil-en-Auge Le Theil-en-Auge 14130 Calvados Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 wikipédia Détails Catégories d’Évènement: Calvados, Le Theil-en-Auge Autres Lieu Eglise Saint-Pierre Adresse le bourg, 14130 Le theil-en-Auge Ville Le Theil-en-Auge Departement Calvados Age max 99 Lieu Ville Eglise Saint-Pierre Le Theil-en-Auge

Eglise Saint-Pierre Le Theil-en-Auge Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le theil-en-auge/

Visite libre de l’église Saint-Pierre Eglise Saint-Pierre Le Theil-en-Auge 2023-09-16 was last modified: by Visite libre de l’église Saint-Pierre Eglise Saint-Pierre Le Theil-en-Auge Eglise Saint-Pierre Le Theil-en-Auge 16 septembre 2023