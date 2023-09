Cet évènement est passé église Saint-Pierre Eglise Saint Pierre Le Boupère Catégories d’Évènement: Le Boupère

Vendée église Saint-Pierre Eglise Saint Pierre Le Boupère, 15 septembre 2023, Le Boupère. église Saint-Pierre 15 – 17 septembre Eglise Saint Pierre Entrée libre L’église St Pierre, fut classée « onument historique » à l’inventaire de 1862. Cet édifice roman de la fin du XIIe siècle a été fortifié au XVe siècle pendant la guerre de Cent ans et agrandi à la fin du XIXe siècle.

Des audioguides sont mis à disposition gratuitement. Ils sont à retirer au café des sports aux horaires d’ouverture pour permettre ainsi une visite guidée de l’église. Eglise Saint Pierre Place Clément V 85510 Le Boupère Le Boupère 85510 Fief des Trois Cerisiers Vendée Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T09:30:00+02:00 – 2023-09-15T18:00:00+02:00

Eglise Saint Pierre Place Clément V 85510 Le Boupère Le Boupère 85510 Fief des Trois Cerisiers Vendée Pays de la Loire

