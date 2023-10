Concert d’automne: Jazz & Orgue Eglise Saint-Pierre La Réole, 15 octobre 2023, La Réole.

La Réole,Gironde

Les amis de l’orgue sont fier de vous présenter le grand musicien Charles BALAYER. L’organiste exprimera son talent sur deux orgues; dans un premier temps au claviers des grandes orgues à tuyaux Micot-Wenner-Quoirin de La Réole; puis il descendre rejoindre ceux de son orgue Hamond. Allant du classique au Jazz toujours avec Jean-Sébastien BACH comme fil conducteur!

Rencontrez Charles Balayer à 16h00 et suivez le lors de son concert qui débutera à 16h30..

2023-10-15 fin : 2023-10-15 . EUR.

Eglise Saint-Pierre Palce albert rigoulet

La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Les amis de l’orgue are proud to present the great musician Charles BALAYER. The organist will express his talent on two organs; first at the keyboards of the great Micot-Wenner-Quoirin pipe organs in La Réole, then descending to join those of his Hamond organ. From classical to jazz, always with Jean-Sébastien BACH in mind!

Meet Charles Balayer at 4.00 pm and follow him to his concert starting at 4.30 pm.

Les amis de l’orgue se enorgullecen de presentar al gran músico Charles BALAYER. El organista expresará su talento en dos órganos; primero en los teclados de los grandes órganos tubulares Micot-Wenner-Quoirin de La Réole; después bajará para unirse a los de su órgano Hamond. De la música clásica al jazz, ¡siempre con Jean-Sébastien BACH como guía!

Reúnase con Charles Balayer a las 16.00 h y acompáñele en su concierto a partir de las 16.30 h.

Die Orgelfreunde sind stolz darauf, Ihnen den großen Musiker Charles BALAYER vorzustellen. Der Organist wird sein Talent auf zwei Orgeln zum Ausdruck bringen; zunächst auf den Tasten der großen Pfeifenorgel Micot-Wenner-Quoirin in La Réole; danach wird er zu seiner Hamond-Orgel hinuntersteigen. Er spielt von Klassik bis Jazz, immer mit Johann Sebastian Bach als Leitmotiv!

Treffen Sie Charles Balayer um 16:00 Uhr und folgen Sie ihm zu seinem Konzert, das um 16:30 Uhr beginnt.

Mise à jour le 2023-09-29 par OT de l’Entre-deux-Mers