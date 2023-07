Journées du Patrimoine – Concert Eglise Saint Pierre La Chapelle-Montligeon, 16 septembre 2023, La Chapelle-Montligeon.

La Chapelle-Montligeon,Orne

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, un concert au profit de la restauration du vitrail de la Piéta et du tableau de l’Annonciation à l’Eglise Saint Pierre. Libre participation aux frais..

Eglise Saint Pierre Rue du Moulin

La Chapelle-Montligeon 61400 Orne Normandie



As part of the Journées du Patrimoine, a concert to benefit the restoration of the Piéta stained-glass window and the Annunciation painting in the Eglise Saint Pierre. Free participation.

En el marco de las Jornadas del Patrimonio, concierto a beneficio de la restauración de la vidriera de Piéta y del cuadro de la Anunciación en la iglesia de Saint Pierre. Entrada gratuita.

Im Rahmen der Tage des Kulturerbes findet ein Konzert zugunsten der Restaurierung des Pieta-Fensters und des Gemäldes der Verkündigung in der Kirche Saint Pierre statt. Freie Teilnahme an den Kosten.

