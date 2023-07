Visitez une église récemment restaurée Église Saint Pierre La Chapelle-Lasson, 16 septembre 2023, La Chapelle-Lasson.

Visitez une église récemment restaurée 16 et 17 septembre Église Saint Pierre Entrée libre

Profitez d’une visite commentée de l’Eglise Saint-Pierre récemment restaurée.

L'église Saint-Pierre de La Chapelle-Lasson (51) est maintenant sauvée. Suite à l'effondrement de sa voûte de chœur, en janvier 2000, son avenir était très compromis. Un long travail administratif de la part de la municipalité, appuyée par l'Association de Sauvegarde de cette église classée parmi les monuments historiques, a permis d'engager d'importants travaux.

Aujourd’hui, le gros œuvre et la restauration des structures sont achevés. Cette église de la fin du XIIème siècle, édifiée alors que le style roman disparaissait et qu’une nouvelle ère architecturale apparaissait, est représentative de cette transition, ce qui justifie, entre autre, son classement parmi les monuments historiques.

Sa réouverture pour les Journées Européennes du Patrimoine est une occasion de découvrir l'admirable travail effectué par les artisans et les compagnons.

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Association de Sauvegarde de l’église Saint-Pierre