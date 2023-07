Visite libre Église Saint-Pierre La Chapelle-Fortin Catégories d’Évènement: Eure-et-Loir

La Chapelle-Fortin Visite libre Église Saint-Pierre La Chapelle-Fortin, 16 septembre 2023, La Chapelle-Fortin. Visite libre 16 et 17 septembre Église Saint-Pierre Visite libre de l’église. Église Saint-Pierre Le Bourg 28340 La Chapelle-Fortin La Chapelle-Fortin 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 37 61 08 http://www.perche-tourisme.fr Église possédant une tour clocher en brique édifiée entre 1890 et 1898. Elle est dédiée à Saint-Pierre et fut construite à partir du XIIe siècle. Elle fut achevée au XIXe siècle. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00 © Mairie de La Chapelle Fortin Détails Catégories d’Évènement: Eure-et-Loir, La Chapelle-Fortin Autres Lieu Église Saint-Pierre Adresse Le Bourg 28340 La Chapelle-Fortin Ville La Chapelle-Fortin Departement Eure-et-Loir Lieu Ville Église Saint-Pierre La Chapelle-Fortin

Église Saint-Pierre La Chapelle-Fortin Eure-et-Loir https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la chapelle-fortin/