Juicq Exposition d’icônes religieuses réalisées à la main Église Saint-Pierre, 16 septembre 2023, Juicq. Exposition d’icônes religieuses réalisées à la main 16 et 17 septembre Église Saint-Pierre Gratuit. Entrée libre. Marie-Claude Barillou et Erik Minet vous feront découvrir une trentaine d’icônes qu’ils ont eux-même réalisées, depuis plusieurs années, auprès des soeurs cisterciennes bernardines. Église Saint-Pierre Rue de la cure, 17770 Juicq Juicq 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine L’église date du XIIe siècle, et est reprise au XIIIe siècle. Sur la façade occidentale, le portail en plein cintre se compose de quatre voussures encadrées d’une archivolte à pointe de diamants reposant sur quatre colonnes dont les chapiteaux sont ornés de trois anneaux successifs. Le mur se termine par un pignon percé de deux ouvertures dont l’une porte la cloche. Le chœur présente, de chaque côté, deux fenêtres du XIIIe siècle, encadrées de petites colonnes avec chapiteaux à crochets. Au fond du choeur, deux colonnes avec des chapiteaux à crochets sont cantonnées de deux petites piles carrées à chapiteaux de feuillages. Au-dessus des colonnes, les amorces de deux formerets et de deux croisées d’ogives ont disparu. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

