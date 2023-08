Visite libre de l’église d’Heilly Eglise Saint-Pierre Heilly Catégories d’Évènement: Heilly

Visite libre de l'église d'Heilly
Samedi 16 septembre, 15h00
Eglise Saint-Pierre

Portes ouvertes de l'église Saint-Pierre, avec accueil et quelques commentaires à la demande.

Eglise Saint-Pierre
2 Rue de la Petite Carrière – 80113 Heilly
Heilly 80113 Somme
Hauts-de-France

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00 © Hubert Fleury Détails Catégories d’Évènement: Heilly, Somme Autres Lieu Eglise Saint-Pierre Adresse 2 Rue de la Petite Carrière - 80113 Heilly Ville Heilly Departement Somme Lieu Ville Eglise Saint-Pierre Heilly latitude longitude 49.953798;2.536354

