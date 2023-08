Journées européeenes du patrimoine 2023 – Ouverture des églises Eglise Saint Pierre Gère-Bélesten, 16 septembre 2023, Gère-Bélesten.

L’église, ancienne, conserve de nombreuses traces de peinture, notamment sur les piliers et sur les murs. L’autel retable, classé (XVIIIᵉ), est signé Ribère d’Oloron. Le porche abrite une grande statue de Saint-Pierre en bois polychrome. Les vitraux ont été réalisés à la suite de dons ou de souscriptions entre 1933 et 1935..

Eglise Saint Pierre bourg de Bélesten

Gère-Bélesten 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The old church retains many traces of paintwork, notably on the pillars and walls. The listed altarpiece (18th century) is by Ribère d?Oloron. The porch houses a large polychrome wooden statue of Saint Peter. The stained glass windows were made following donations or subscriptions between 1933 and 1935.

La antigua iglesia conserva numerosos restos de pintura, sobre todo en los pilares y muros. El retablo catalogado (siglo XVIII) es obra de Ribère d’Oloron. El pórtico alberga una gran estatua de madera policromada de San Pedro. Las vidrieras se realizaron gracias a donaciones o suscripciones entre 1933 y 1935.

Die alte Kirche weist zahlreiche Spuren von Malereien auf, insbesondere an den Säulen und Wänden. Der denkmalgeschützte Altaraufsatz (18. Jh.) stammt von Ribère d’Oloron. Die Vorhalle beherbergt eine große Statue des Heiligen Petrus aus polychromem Holz. Die Glasfenster wurden zwischen 1933 und 1935 durch Spenden oder Subskriptionen realisiert.

