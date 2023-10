CONCERT DUO VIOLON ET ORGUE Eglise Saint-Pierre Gerbéviller, 8 octobre 2023, Gerbéviller.

Gerbéviller,Meurthe-et-Moselle

Concert proposé par les Amis de l’orgue avec deux musiciens professionnels donnant des concerts en France et à l’étranger.

Entrée libre.. Tout public

Dimanche 2023-10-08 16:00:00 fin : 2023-10-08 . 0 EUR.

Eglise Saint-Pierre Rue Saint-Pierre

Gerbéviller 54830 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Concert offered by the Friends of the Organ with two professional musicians giving concerts in France and abroad.

Free admission.

Concierto organizado por los Amigos del Órgano, con la participación de dos músicos profesionales que dan conciertos en Francia y en el extranjero.

Entrada gratuita.

Von den Orgelfreunden angebotenes Konzert mit zwei professionellen Musikern, die Konzerte in Frankreich und im Ausland geben.

Freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-09-29 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS