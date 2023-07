Soirées Musicales Eglise Saint-Pierre Gauriac, 21 juillet 2023, Gauriac.

Gauriac,Gironde

A l’occasion des Soirées musicales organisées par l’académie musicale de Bayon-sur-Gironde, venez assister à une série de concerts allant du Jazz en chambre jusqu’à l’orchestre à cordes en passsant du violon en solo!

Au programme:

-LES MERVEILLES DU VIOLON, 21 juillet à 20h30 à l’Eglise Saint Pierre de Gauriac.

-JAZZ CHAMBER ORCHESTRA, 22 juillet à 20h30 à la Salle polyvalente de Bayon.

-DE BERLIN À BROADWAY, 23 juillet à 18h00 à la Salle polyvalente deTauriac

-LES EUROCHESTRIES-CAMERATA JOVEM, 06 août à 18h00 à l’Eglise Notre Dame de Bayon..

2023-07-21 fin : 2023-08-06 . EUR.

Eglise Saint-Pierre Rue du Sabotier

Gauriac 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine



For the Soirées musicales organized by the Bayon-sur-Gironde music academy, come and enjoy a series of concerts ranging from chamber jazz to string orchestra, and from violin to solo!

On the program:

-LES MERVEILLES DU VIOLON, July 21 at 8:30pm at Eglise Saint Pierre de Gauriac.

-JAZZ CHAMBER ORCHESTRA, July 22 at 8:30 pm at the Salle polyvalente in Bayon.

-DE BERLIN À BROADWAY, July 23 at 6:00 pm at the Salle polyvalente in Tauriac

-LES EUROCHESTRIES-CAMERATA JOVEM, August 06 at 6:00 pm at the Eglise Notre Dame in Bayon.

En el marco de las Soirées musicales organizadas por la Academia de música de Bayon-sur-Gironde, venga a disfrutar de una serie de conciertos que van del jazz de cámara a la orquesta de cuerda, pasando por el violín o el solo

En el programa:

-LES MERVEILLES DU VIOLON, 21 de julio a las 20:30 h en la iglesia Saint Pierre de Gauriac.

-JAZZ CHAMBER ORCHESTRA, 22 de julio a las 20:30 h en la sala polivalente de Bayon.

-DE BERLÍN A BROADWAY, 23 de julio a las 18:00 h en la sala polivalente de Tauriac

-LES EUROCHESTRIES-CAMERATA JOVEM, 6 de agosto a las 18:00 h en la iglesia Notre Dame de Bayón.

Anlässlich der von der Musikakademie Bayon-sur-Gironde organisierten Soirées Musicales (Musikabende) erleben Sie eine Reihe von Konzerten, die von Kammerjazz über Soloviolinen bis hin zu Streichorchestern reichen

Auf dem Programm steht:

-LES MERVEILLES DU VIOLON, 21. Juli um 20:30 Uhr in der Kirche Saint Pierre in Gauriac.

-Jazz-Kammerorchester, 22. Juli um 20.30 Uhr in der Mehrzweckhalle von Bayon.

-DE BERLIN À BROADWAY, 23. Juli um 18.00 Uhr in der Mehrzweckhalle vonTauriac

-LES EUROCHESTRIES-CAMERATA JOVEM, 06. August um 18.00 Uhr in der Kirche Notre Dame in Bayon.

Mise à jour le 2023-06-30 par OT Blaye