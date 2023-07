Les échappées musicales : Soirée festive de clôture Grande soirée orchestrale Eglise Saint-Pierre Gaillan-en-Médoc, 28 juillet 2023, Gaillan-en-Médoc.

Gaillan-en-Médoc,Gironde

Cette soirée clôturera en beauté cette nouvelle édition en réunissant l’ensemble des musiciens du festival dans un programme symphonique allant de Mozart à Strauss, sans oublier Schubert.

Sur réservation..

2023-07-28 fin : 2023-07-28 . EUR.

Eglise Saint-Pierre

Gaillan-en-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The evening will bring this new edition to a fitting close with a symphonic program featuring all the festival’s musicians, from Mozart to Strauss, not forgetting Schubert.

Reservations required.

La velada clausurará el festival de este año con un programa sinfónico en el que participarán todos los músicos del festival, desde Mozart hasta Strauss y Schubert.

Reserva obligatoria.

Dieser Abend bildet den krönenden Abschluss dieser neuen Ausgabe und vereint alle Musiker des Festivals in einem symphonischen Programm, das von Mozart bis Strauss reicht, ohne Schubert zu vergessen.

Mit Reservierung.

Mise à jour le 2023-06-24 par OT Médoc-Vignoble