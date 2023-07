Visite guidée de l’église Saint-Pierre Eglise Saint-Pierre Franqueville-Saint-Pierre Catégories d’Évènement: Franqueville-Saint-Pierre

Seine-Maritime Visite guidée de l’église Saint-Pierre Eglise Saint-Pierre Franqueville-Saint-Pierre, 16 septembre 2023, Franqueville-Saint-Pierre. Visite guidée de l’église Saint-Pierre 16 et 17 septembre Eglise Saint-Pierre Durée 45 min. Eglise Saint Pierre (17e – 18e – 19e S)

508, rue du Général de Gaulle

L’église possède un triptyque datant de 1602 et abrite la tombe de Toussaint Guenet, seigneur de Saint-Pierre inhumé en 1710.

Visites commentées. Eglise Saint-Pierre Rue du Général-de-Gaulle, 76520 Franqueville-Saint-Pierre Franqueville-Saint-Pierre 76520 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 35 80 20 39 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T10:45:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:45:00+02:00 Métropole Rouen Normandie Détails Catégories d’Évènement: Franqueville-Saint-Pierre, Seine-Maritime Autres Lieu Eglise Saint-Pierre Adresse Rue du Général-de-Gaulle, 76520 Franqueville-Saint-Pierre Ville Franqueville-Saint-Pierre Departement Seine-Maritime Lieu Ville Eglise Saint-Pierre Franqueville-Saint-Pierre

Eglise Saint-Pierre Franqueville-Saint-Pierre Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/franqueville-saint-pierre/