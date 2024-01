Magellan, le premier tour du monde Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul Marseille, 6 janvier 2024, Marseille.

Magellan, le premier tour du monde Samedi 6 janvier, 20h00 Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-06T20:00:00+01:00 – 2024-01-06T22:00:00+01:00

Fin : 2024-01-06T20:00:00+01:00 – 2024-01-06T22:00:00+01:00

L’association les Arts Phocéens est de retour avec son nouveau programme du nouvel an! Nous sommes ravis de vous proposer un concert GRATUIT. Embarquez avec nous à bord du navire du célèbre navigateur portugais, qui, parti à la recherche d’une route permettant d’atteindre les Indes par l’Ouest, accomplit le premier tour du monde. Ce concert-lecture alternera musique et textes (extraits de la biographie de Magellan de Stefan Zweig; passages du journal de bord du célèbre chroniqueur Antonio Pigafetta, qui embarqua avec Magellan et sa flotte pour en conter le périple).

Concert familial, avec sa traditionnelle touche humoristique, accessible aux plus grands et aux plus petits !! Participation libre en fin de concert.

Bach, Vivaldi, Schubert, Piazolla Villa Lobos, Cassado, Granados et bien d’autres, avec une flûte traversière et un violoncelle.

_____________________________________________________________

Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul 161, Boulevard de la Libération Marseille 13001 Marseille 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]