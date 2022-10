De Vives Voix # 18: Carte blanche à Jean-François Luciani Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

De Vives Voix # 18: Carte blanche à Jean-François Luciani Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul, 27 octobre 2022, Marseille. De Vives Voix # 18: Carte blanche à Jean-François Luciani Jeudi 27 octobre, 20h30 Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul

Participation libre au chapeau

♫♫♫ Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul 161, Boulevard de la Libération Marseille 13001 Marseille 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Jeudi 27 octobre 2022 / Eglise St-Pierre et St Paul

Carte blanche à Jean-François Luciani

Avec Stéphane Mangiantini, Alain Bernardini

Chant corse La rencontre avec Jean-François Luciani, il y a plus de 10 ans, est un des éléments clé du devenir de la Maison du Chant. Quand nous lui avons ouvert la porte la 1ère fois, nous ne savions pas à quel point chacune de ses visites allaient apporter une pierre à notre édifice.

Chercheur passionné, héritier d’une connaissance approfondie que lui a transmis son grand-père, chanteur talentueux, Jean-François Luciani aborde le chant corse avec beaucoup d’intelligence, de méthode et de cœur.

Membre du célèbre groupe Corse I MUVRINI, Jean-François Luciani est passeur de tradition depuis plus de 24 ans. Jean-François Luciani a initié, à la Maison du Chant, en 2011, un travail de découverte, transmission et expression du chant corse. Un ensemble s’est vite formé et, depuis, avance dans l’approfondissement de la connaissance et de la pratique du chant. E Voce di l’Alma, chœur mixte, se produit régulièrement en concert, à Marseille, en Corse, en Ardèche. C’est une carte blanche qui lui est proposée et nous n’avons aucune idée de ce qu’il va nous partager. Polyphonies sacrées, profanes, Paghjella, créations… ?

Il sera accompagné, probablement, de ses amis Stéphane Mangiantini et Alain Bernardini et nous réservent quelques surprises. Église Saint Pierre et Saint Paul, Boulevard de la Libération ou 64 rue Léon Bourgeois 13001 Marseille

Participation libre au chapeau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-27T20:30:00+02:00

2022-10-27T22:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul Adresse 161, Boulevard de la Libération Marseille 13001 Ville Marseille lieuville Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul Marseille Departement Bouches-du-Rhône

Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

De Vives Voix # 18: Carte blanche à Jean-François Luciani Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul 2022-10-27 was last modified: by De Vives Voix # 18: Carte blanche à Jean-François Luciani Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul 27 octobre 2022 Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône