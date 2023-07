Ferrières Lumière Église Saint-Pierre et Saint-Paul Ferrières-en-Gâtinais Catégories d’Évènement: Ferrieres-en-gatinais

Loiret Ferrières Lumière Église Saint-Pierre et Saint-Paul Ferrières-en-Gâtinais, 16 septembre 2023, Ferrières-en-Gâtinais. Ferrières Lumière Samedi 16 septembre, 20h00 Église Saint-Pierre et Saint-Paul Ferrières lumières, Voyage culturel et historique à travers les âges en plein cœur d’une petite cité de caractère et ville des métiers d’art.

Démonstration de maître vitrailliste, saynètes historiques, Déambulation de personnages en costumes, bourg illuminé, farces médiévales, démonstrations de forgerons, danses médiévales, tableau vivant, chant, spectacle contemporain projeté sur la mytique place de l’Abbaye. Église Saint-Pierre et Saint-Paul Place des Églises, 45210 Ferrières-en-Gâtinais Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire C’est le bâtiment le plus important du monastère, celui auquel les moines apportent le plus de soins car ils y accomplissent leur mission : prier Dieu pour le salut des âmes. La plupart des éléments de la façade ouest datent de la reconstruction décidée par l’abbé Amaury, au XIIe siècle. A gauche, à environ deux mètres de hauteur, on remarque une ancienne ouverture, aujourd’hui bouchée : la « porte papale ». Cette porte s’ouvrait sur le bas-côté détruit après la chute du clocher en 1739 ; un escalier aujourd’hui disparu permettait sans doute d’y accéder. Comme son nom l’indique, elle était réservée au souverain pontife : quatre fois dans l’histoire de l’abbaye, le souverain pontife a pénétré dans l’église par cette porte, quatre fois elle a été murée. Chapelle Sainte-Élisabeth construite au XVe siècle. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

