Pénétrez dans une église en pierre d’Euville et découvrez ses vitraux Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul d’Euville Euville Catégories d’Évènement: Euville

Meuse Pénétrez dans une église en pierre d’Euville et découvrez ses vitraux Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul d’Euville Euville, 16 septembre 2023, Euville. Pénétrez dans une église en pierre d’Euville et découvrez ses vitraux 16 et 17 septembre Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul d’Euville Participez à une visite guidée avec un historien d’Euville. Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul d’Euville 4 rue Derrière l’église, 55200 Euville Euville 55200 Meuse Grand Est 06 06 57 52 50 https://www.facebook.com/profile.php?id=100083200816959 L’Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul d’Euville est une église à deux clochers de style néo roman datant de la fin du XIXème siècle, à l’apogée de l’extraction de la pierre d’Euville. parkings Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:00:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 Aline Maillard Détails Catégories d’Évènement: Euville, Meuse Autres Lieu Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul d'Euville Adresse 4 rue Derrière l'église, 55200 Euville Ville Euville Departement Meuse Lieu Ville Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul d'Euville Euville

Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul d'Euville Euville Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/euville/