Dans le cadre du projet de territoire, « Des monts aux marais, merveilles en Cotentin », la Compagnie Dodeka restitue les témoignages recueillis auprès des habitants sur leur rapport à la sorcellerie et aux légendes. Les paroles dites, échangées, partagées reviennent transformées.

Samedi 16 septembre, 20h30
Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul
Coigny

Trois artistes seront présents sur scène pour faire voir et écouter ces témoignages mis en commun à l'occasion d'une lecture théâtralisée.

