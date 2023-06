Visite guidée d’une église du XIXe siècle Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul Batilly Batilly Catégories d’Évènement: Batilly

Meurthe-et-Moselle Visite guidée d’une église du XIXe siècle Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul Batilly, 17 septembre 2023, Batilly. Visite guidée d’une église du XIXe siècle Dimanche 17 septembre, 10h00 Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul Entrée libre Visite commentée de l’église. Découvrez sa construction, son architecture, l’église antérieure, les rénovations du bâtiment, les vitraux, le haut-relief, l’autel, les sacristies et les fonts baptismaux. Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul Lotissement Derrière l’Église, 54980 Batilly Batilly 54980 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33382226413 https://communedebatilly.fr L’Eglise paroissiale de Batilly a été construite en 1892, en remplacement d’une église du XIVe siècle qui avait été détruite, et dont il ne subsiste que deux oculi et l’armoire eucharistique dans la sacristie gauche. Présence d’un parking gratuit. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

