Visites guidées de l'Église Saint-Pierre et Saint-Paul

16 et 17 septembre

Visites guidées de l'église Saint Pierre et Saint Paul, église romane du XIe-XIIe-XIIIe, témoignage de l'histoire de Langon qui fait partie des plus vieilles paroisses de France, elle est l'oeuvre des moines bâtisseurs de l'abbaye de Redon qui étaient depuis 834 les Seigneurs féodaux de ce territoire.

Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul, à Langon
place de l'église, 35660, Langon
Saint-Macaire 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Philippe Renouard

