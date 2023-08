Exposition « Vêtements sacrés… sacrés vêtements » Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul, à Langon Saint-Macaire Catégories d’Évènement: Gironde

Exposition « Vêtements sacrés… sacrés vêtements » 16 et 17 septembre Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul, à Langon Saint-Macaire

Entrée libre et gratuite Exposition » Vêtements sacrés… sacrés vêtements »

A chaque vêtement , sa fonction Exposition de vêtements et d' ornements utilisés en liturgie dans la religion chrétienne. Le nom, la forme et même la couleur de ces objets religieux, qui sont parfois de véritables œuvres d'art, sont extrêmement codifiés, ainsi que leur usage. Tous les membres d'une même église n'exercent pas la même fonction. Cette diversité des ministères se manifeste par la diversité des vêtements qui contribue ainsi à la beauté de l'action liturgique. Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul, à Langon place de l'église, 35660, Langon Saint-Macaire 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine https://www.langon35.bzh/patrimoine/ https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA35011341 église romane datée du XIe-XIIe-XIIIe

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul, à Langon Adresse place de l'église, 35660, Langon Ville Saint-Macaire

