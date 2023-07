Portes ouvertes Eglise Saint-Pierre et Saint-Genou Noyers Catégories d’Évènement: Loiret

Noyers Portes ouvertes Eglise Saint-Pierre et Saint-Genou Noyers, 16 septembre 2023, Noyers. Portes ouvertes 16 et 17 septembre Eglise Saint-Pierre et Saint-Genou L’église sera ouverte pour montrer à la fois les travaux réalisé sur l’édifice par la commune et ceux réalisés par l’Association Patrimoine Noyers sur le mobilier Eglise Saint-Pierre et Saint-Genou Rue de la Mairie 45260 Noyers Noyers 45260 Loiret Centre-Val de Loire 06 81 96 89 91 https://www.noyers.fr Cette église en partie romane et en parti gothique date du XIe siècle pour la nef, du XIIe pour le chœur. D’important travaux ont été effectuée au cour des années 1620, date a laquelle la fin du clocher a pu être effectué.

Des travaux de décoration ont également eu lieu a la fin du XVIIIe siècle. parking à proximité Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails

