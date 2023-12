Concert de Noël église Saint Pierre ès Liens Verneuil-sur-Vienne, 17 décembre 2023 17:00, Verneuil-sur-Vienne.

Verneuil-sur-Vienne,Haute-Vienne

Venez célébrer Noel avec le concert annuel du Quatuor de Limoges! Des chansons populaires et traditionnelles de Noel, ainsi que de la musique de film et de la musique classique de Corelli et Pachelbel..

2023-12-17 fin : 2023-12-17 18:15:00. EUR.

église Saint Pierre ès Liens

Verneuil-sur-Vienne 87430 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Celebrate Christmas with the Limoges Quartet’s annual concert! Popular and traditional Christmas songs, as well as film music and classical music by Corelli and Pachelbel.

Venga a celebrar la Navidad con el concierto anual del Cuarteto de Limoges Canciones navideñas populares y tradicionales, así como música de películas y música clásica de Corelli y Pachelbel.

Feiern Sie Weihnachten mit dem Jahreskonzert des Quatuor de Limoges! Traditionelle und populäre Weihnachtslieder, Filmmusik und klassische Musik von Corelli und Pachelbel.

Mise à jour le 2023-12-04 par SPL Terres de Limousin