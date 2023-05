La Manécanterie Saint-Jean à Montiers-sur-Saulx Église Saint-Pierre-ès-Liens, 10 juin 2023, MONTIERS SUR SAULX.

Cher public mélomane et curieux, à vos agendas ! Ce samedi 10 juin 2023 à 20 h 30 en l’église saint-Pierre-ès-Liens de Montiers-sur-Saulx, la fanfare de Montiers lance sa troisième saison de concerts 2023 en invitant la célèbre manécanterie Saint-Jean de Colmar avec la participation exceptionnelle d’Estelle Gerthoffert, professeure honoraire d’orgue et de clavecin au Conservatoire au Rayonnement Départemental de Musique et d’Art Dramatique de Colmar.

La manécanterie de Saint-Jean-de-Colmar, chœur de trente filles du CE1 à la 3e a été créée en 2006 par Benoît Kiry. Affiliée à la Fédération nationale des petits chanteurs, cette formation est ponctuée de concerts, de comédies musicales et de tournées en été, nationales et internationales. Grâce à des projets récents autour du Magnificat de Pachelbel et le Beatus vir de Vivaldi, ou bien encore une comédie musicale réalisée en mai 2023, la renommée de ce chœur ne cesse de croître, lui permettant ainsi de nouer des partenariats avec des structures promouvant le chant choral, la musique et la jeunesse.

Une envie de revenir en Meuse

Comme l’explique Benoit Kiry, « sur l’invitation de Fernand Guillemin et suite à notre concert « A la venue de Noël » en décembre 2 021 en l’église chauffée de Morley où nous avions été royalement accueillis malgré les conditions Covid (nous avions chanté masqués), nous avions eu envie de revenir dans le Sud meusien. C’est en mai 2 022 que je téléphone à Fernand qui nous a proposé de se produire à Montiers, avec un orgue en très bon état ».

Estelle Gerthoffert, en bref

Initiée à la musique par son père Léon, Estelle Gerthoffert étudie l’orgue et le piano avec Maurice Moerlen et Denise Spira, au Conservatoire de Colmar. Elle poursuit ses études d’orgue aux conservatoires de Strasbourg et de Besançon dans les classes d’André Stricker et de Michel Chapuis où elle obtient le Diplôme de Perfectionnement.

Concertiste et pédagogue, Estelle a enseigné l’orgue et le clavecin au CRD de Colmar. Elles est professeure honoraire en retraite.

À dix jours de la Fête de la Musique et de l’été, voici une occasion de démarrer l’été en musique, en compagnie de ce chœur de jeunes filles !

Informations pratiques

Tarif : 10 € (gratuit pour les – de 12 ans)

Accès adapté aux personnes à mobilité réduite

Réservations par téléphone au 06 03 19 20 18 ou au 03 29 75 99 74

ou https://www.helloasso.com/associations/fanfare-de-montiers-sur-saulx/evenements/la-manecanterie-saint-jean-de-colmar-a-montiers

