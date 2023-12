Messes de fin d’année à Fontvieille Eglise Saint Pierre Es Liens Fontvieille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-25 11:00:00

Début : 2023-12-25 11:00:00
fin : 2023-12-25
23h30 : Traditionnelle messe de minuit, veillée de Noël en l'église Saint Pierre Es Liens proposée par la paroisse.

Minuit : célébration de l’office religieux en l’église Saint Pierre Es Liens avec messe traditionnelle provençale. .

Eglise Saint Pierre Es Liens

Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

