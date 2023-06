Visite guidée de l’église de Piac Eglise Saint-Pierre-es-Liens de Piac Saint-Paul-d’Espis Saint-Paul-d'Espis Catégories d’Évènement: Saint-Paul-d'Espis

Tarn-et-Garonne Visite guidée de l’église de Piac Eglise Saint-Pierre-es-Liens de Piac Saint-Paul-d’Espis, 17 septembre 2023, Saint-Paul-d'Espis. Visite guidée de l’église de Piac Dimanche 17 septembre, 10h00 Eglise Saint-Pierre-es-Liens de Piac Gratuit. Entrée libre. Départ des visites : 10h et 15h. Seront organisées deux visites guidées de l’église et de son petit trésor d’orfèvrerie du XVIIe siècle inscrit au patrimoine d’occitanie. Un club de fabrication de vitraux sera présent et expliquera le métier de maître-verrier. Eglise Saint-Pierre-es-Liens de Piac Piac, 82400 Saint-Paul-d’Espis Saint-Paul-d’Espis 82400 Tarn-et-Garonne Occitanie 06 14 29 86 90 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

