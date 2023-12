Concert de Noël Chorale Scamelvilla Église Saint-Pierre Équemauville, 1 décembre 2023, Équemauville.

Équemauville,Calvados

La chorale Scamelvilla d’Equemauville donnera un concert entièrement composé de chants de Noël dans l’église d’Équemauville.

La chorale existe depuis plus de vingt-cinq ans et compte une cinquantaine de choristes..

2023-12-10 15:30:00 fin : 2023-12-10 . .

Église Saint-Pierre

Équemauville 14600 Calvados Normandie



Equemauville’s Scamelvilla choir will perform an all-Christmas concert in the Equemauville church.

The choir has been in existence for over twenty-five years, and now numbers around fifty singers.

El coro Scamelvilla de Equemauville ofrecerá un concierto de villancicos en la iglesia de Equemauville.

El coro existe desde hace más de veinticinco años y actualmente cuenta con unos cincuenta cantantes.

Der Chor Scamelvilla aus Equemauville wird in der Kirche von Équemauville ein Konzert geben, das ausschließlich aus Weihnachtsliedern besteht.

Der Chor besteht seit über fünfundzwanzig Jahren und hat etwa fünfzig Sängerinnen und Sänger.

