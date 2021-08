Parnay EGLISE SAINT-PIERRE Maine-et-Loire, Parnay Eglise Saint-Pierre EGLISE SAINT-PIERRE Parnay Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à EGLISE SAINT-PIERRE

Cette église du 11e siècle fût remaniée au 16e siècle. Située en front de coteau, ses fondations sont consolidées dans les années 1960 puis lors d’une campagne de restauration en 2011. Elle est classée au titre des Monuments Historiques en 1950. Visite libre EGLISE SAINT-PIERRE Place de l’église 49730 Parnay Parnay Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T18:00:00

