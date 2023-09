Visite guidée de l’église Saint-Pierre Eglise Saint-Pierre d’Yzeure Yzeure, 17 septembre 2023, Yzeure.

Venez découvrir l’église Saint-Pierre, son mobilier sculpté et ses œuvres d’art contemporain avec les membres de l’ARESPY et le service Lecture Patrimoine Archives de la Ville. Un coup de projecteur cette année sur les prochaines restaurations dont le buste de Saint-Marc sculpture remarquable du XVIIe siècle et autres restaurations, ainsi que les oeuvres contemporaines qui remplacent ce qui a été détruit et qui participent à la vie et l’enrichissement de notre patrimoine.

RDV Parvis de l’église, à 14h, 15h, 16h et 17h pour les visites guidées.

Eglise Saint-Pierre d’Yzeure Place Jules-Ferry 03400 Yzeure Yzeure 03400 Les Fontandraux Allier Auvergne-Rhône-Alpes https://ville-yzeure.com Edifice religieux remontant à l’époque romane qui fut agrandi à l’époque du gothique. Situé aux confins de 3 évêchés, il est révélateur dans ses modes de construction et dans sa sculpture de 3 zones d’influence : l’art roman bourguignon, berrichon et auvergnat. Il possède une statuaire importante ainsi que des bancs d’oeuvre remarquables. Parking gratuit

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

