Concert du Chœur Orléans Val de Loire Eglise Saint Pierre du Martroi, 7 mai 2023, Orléans. Concert du Chœur Orléans Val de Loire Dimanche 7 mai, 19h30 Eglise Saint Pierre du Martroi Concert gratuit, dans la limite des places disponibles. 19 h 30 Église Saint-Pierre du Martroi « Domrémy », création inédite de Jean-Christophe ROSAZ, inspirée de l’œuvre de Charles Péguy « Jeanne d’Arc » dans le cadre de son 150e anniversaire.

Sous la direction d’Eric Raffart, accompagnée à l’orgue et au violoncelle et d’un récitant et de deux chanteuses. Eglise Saint Pierre du Martroi Place du Martroi 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-07T19:30:00+02:00 – 2023-05-07T20:30:00+02:00

