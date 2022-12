Concert de noël Eglise Saint Pierre du Martroi Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Concert de noël Eglise Saint Pierre du Martroi, 24 décembre 2022, Orléans. Concert de noël Samedi 24 décembre, 18h30 Eglise Saint Pierre du Martroi

Entrée libre

Traditionnel concert de noël par l’orchestre Inattendu et la musique de Léonie Eglise Saint Pierre du Martroi Place du Martroi 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Sous la baguettte de Clément Joubert, l’orchestre inattendu donnera la symphonie concertante de Mozart avec Pauline Dhuisme et Jean-Philippe Bardon en solistes. Ainsi que l’andante pour flûte avec Delphine Paquin en soliste.

