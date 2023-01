Dimanche de la Parole de Dieu et de prière pour l’unité des Chrétiens Église Saint-Pierre du Gros Caillou Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Dimanche de la Parole de Dieu et de prière pour l’unité des Chrétiens Église Saint-Pierre du Gros Caillou, 22 janvier 2023, Paris. Dimanche de la Parole de Dieu et de prière pour l’unité des Chrétiens Dimanche 22 janvier, 16h15 Église Saint-Pierre du Gros Caillou Toute la paroisse est invitée pour un temps d’enseignement et de partage sur la Parole de Dieu avec le père Jacques de Longeaux et le pasteur Christina Michelsen. Église Saint-Pierre du Gros Caillou 92 Rue Saint-Dominique, 75007 Paris Paris 75007 Paris Île-de-France Dimanche 22 à 16h15 à la crypte.

2023-01-22T16:15:00+01:00

2023-01-22T18:00:00+01:00

