Visite libre 16 et 17 septembre Église Saint-Pierre

L’église Saint-Pierre est une église catholique située à Dreux, dans le département français d’Eure-et-Loir, en région Centre-Val de Loire. Réalisé entre le XIIIᵉ siècle et le XVIIᵉ siècle, l’édifice que l’on voit aujourd’hui est surtout représentatif du style Louis XII et du gothique des temps modernes.

Église Saint-Pierre Place Métézeau 28100 Dreux Dreux 28100 Les Noes Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 46 01 73 Église construite dans le 1er quart du XIIIe siècle, en partie reconstruite aux XVe et XVIe siècles à la suite des destructions causées par la guerre de Cent Ans. Achevée au début du XVIIe siècle.

À l’occasion de la Saint-Fiacre, patron des jardiniers, décoration florale de l’église et de la tribune des orgues avec le concours du service des espaces verts de la ville de Dreux, de l’association des commerçants non sédentaires, et des jardins familiaux et intergénérationnels.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

