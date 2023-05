Visite commentée d’une église du premier âge roman pyrénéen Église Saint-Pierre d’Ornolac Ornolac-Ussat-les-Bains Catégories d’Évènement: Ariège

en participant à une visite commentée de cette petite église romane des XIe-XIIe siècles. Vous découvrirez toutes les caractéristiques du premier âge roman pyrénéen. Église Saint-Pierre d’Ornolac Le Bourg, 09400 Ornolac-Ussat-les-Bains Ornolac-Ussat-les-Bains 09400 Ariège Occitanie Les origines de l’édifice actuel remontent probablement au XIIe siècle, du fait de son caractère roman (nef droite, trois absides, berceau, doubleaux, petit appareil régulier), mais l’église a été très fortement reprise, notamment à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, comme le montre l’état de ses maçonneries. L’édifice a été partiellement détruit par un incendie en 1879. Des restaurations récentes ont permis de révéler l’appareillage extérieur de cette église. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

