Concert : « De la Chine à Debussy » Eglise Saint Pierre Dieulefit, 17 juin 2023, Dieulefit.

Dieulefit,Drôme

Chers amis,

Nous sommes ravis de vous inviter à une expérience musicale véritablement exceptionnelle qui vous transportera dans un monde de mélodies envoûtantes et de rythmes captivants..

2023-06-17 à 20:30:00 ; fin : 2023-06-17 . .

Eglise Saint Pierre

Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Dear friends,

We are delighted to invite you to a truly exceptional musical experience that will transport you to a world of haunting melodies and captivating rhythms.

Queridos amigos,

Nos complace invitarles a una experiencia musical verdaderamente excepcional que les transportará a un mundo de melodías evocadoras y ritmos cautivadores.

Liebe Freunde!

Wir freuen uns, Sie zu einem wahrhaft außergewöhnlichen Musikerlebnis einladen zu können, das Sie in eine Welt voller betörender Melodien und fesselnder Rhythmen entführt.

Mise à jour le 2023-06-02 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux