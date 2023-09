Visite Guidée Église St Pierre & la Viale de Dieulefit Église Saint-Pierre Dieulefit, 17 septembre 2023, Dieulefit.

Visite Guidée Église St Pierre & la Viale de Dieulefit Dimanche 17 septembre, 10h00 Église Saint-Pierre

Initialement nommée Saint-Roch, protecteur de la peste, cette église est datée du début du XVe siècle. Son clocher est plus tardif (1530). À l’intérieur l’église possède un vaste narthex, une chaire en pierre et deux autels baroques du XVIIe (dont l’un, dédié à Saint-Roch se situe dans la chapelle du clocher).

La visite se poursuit par la découverte de la Viale de Dieulefit, centre ancien. Des fontaines et bassins, des fenêtres à meneaux d’angle, de beaux linteaux, ainsi que des places et placettes sont à découvrir.

Église Saint-Pierre Place Saint-Pierre, 26220 Dieulefit Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T11:30:00+02:00

