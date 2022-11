Extraits du concert MAGNIFICAT église Saint Pierre d’Escoublac La baule Catégories d’évènement: La baule

Présentation pédagogique de l’orchestre et des chœurs

Vivaldi-Bach-Corelli-Monteverdi-Caldara-Durante EUTERPIA Chœur de la Baule

Direction: Yves Parmentier, Chef des Chœurs de l’Opéra de Lille BAROK EN STOCK

Direction orchestre: Isabelle Guillaud-Marec Animation adaptée aux familles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-27T16:00:00+01:00

2022-11-27T17:00:00+01:00

