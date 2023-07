O’DINKYS Eglise Saint-Pierre-des-Tripiers, 31 juillet 2023, Saint-Pierre-des-Tripiers.

Saint-Pierre-des-Tripiers,Lozère

Concert de musique celtique O’Dinkys : duo avec Neil Robinson (voix, guitare et contrebasse) et Pascale Darchy (flûtes, accordéon et cornemuse)…..

2023-07-31 fin : 2023-07-31 . EUR.

Eglise

Saint-Pierre-des-Tripiers 48150 Lozère Occitanie



O’Dinkys Celtic music concert: duo with Neil Robinson (vocals, guitar and double bass) and Pascale Darchy (flutes, accordion and bagpipes)….

Concierto de música celta O’Dinkys: dúo con Neil Robinson (voz, guitarra y contrabajo) y Pascale Darchy (flautas, acordeón y gaitas)….

Konzert mit keltischer Musik O’Dinkys: Duo mit Neil Robinson (Stimme, Gitarre und Kontrabass) und Pascale Darchy (Flöten, Akkordeon und Dudelsack)….

Mise à jour le 2023-07-11 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes 48-OT Gorges du Tarn-Causses-Cevennes