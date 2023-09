Cet évènement est passé Les étudiants vous guident : l’église Saint-Pierre de Trinquetaille Église Saint-Pierre-de-Trinquetaille Arles Catégories d’Évènement: ARLES

Bouches-du-Rhône Les étudiants vous guident : l’église Saint-Pierre de Trinquetaille Église Saint-Pierre-de-Trinquetaille Arles, 16 septembre 2023, Arles. Les étudiants vous guident : l’église Saint-Pierre de Trinquetaille Samedi 16 septembre, 11h00, 13h30, 15h00, 16h30 Église Saint-Pierre-de-Trinquetaille Gratuit sur réservation à partir du 28 août Découvrons ensemble une église et un quartier du XXe siècle entièrement pensé par Pierre Vago au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.

Par Sheena Georgiou, Joséphine Gonsseaume, Intissar Groud et Mathilde Jobert, étudiants du master professionnel « Métiers du patrimoine » d’Aix-Marseille université. Église Saint-Pierre-de-Trinquetaille Place Saint-Pierre, 13200 ARLES Arles 13200 Trinquetaille Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 96 07 38 [{« type »: « phone », « value »: « 04 90 49 39 31 »}, {« type »: « link », « value »: « https://kiosque.arles.fr/static/files/ArlesPatrimoine_ProgJEP2023_V11-web.pdf »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:45:00+02:00

2023-09-16T16:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:15:00+02:00 C.Gasc-ville d’Arles Détails Catégories d’Évènement: ARLES, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Église Saint-Pierre-de-Trinquetaille Adresse Place Saint-Pierre, 13200 ARLES Ville Arles Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Église Saint-Pierre-de-Trinquetaille Arles latitude longitude 43.680269;4.62267

Église Saint-Pierre-de-Trinquetaille Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/