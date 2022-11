Concert de Noël Église Saint-Pierre-de-Trinquetaille Arles Catégories d’évènement: Arles

Concert de Noël Samedi 3 décembre, 18h00 Église Saint-Pierre-de-Trinquetaille

Entrée libre

Concert gratuit des deux chorales « La Croche Chœur » et « La boîte à chanson » Église Saint-Pierre-de-Trinquetaille Place Saint-Pierre, 13200 ARLES Trinquetaille Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

04 90 96 07 38 Les deux chorales constituées d’une vingtaine de choristes chacune, sont dirigées par le chef de choeur Michel Muller.

Leurs répertoires se composent de chants classiques, baroques, provencaux, Négro-spiritual, contemporains et chants du monde.

