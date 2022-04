Église Saint-Pierre de Tonnerre – Saison 2022 Tonnerre Tonnerre Catégories d’évènement: Tonnerre

Tonnerre Yonne Tonnerre Ouverture au public de l’Église du 16 avril au 2 octobre 2022 ponctuée au fil de la saison d’animations, concerts… https://www.facebook.com/Association-Saint-Pierre-de-Tonnerre-1723711347914832/ Ouverture au public de l’Église du 16 avril au 2 octobre 2022 ponctuée au fil de la saison d’animations, concerts… Tonnerre

