Fançois Morel, peintre à Baugy, exposera ses toiles dans l’église. Une permanence sera assurée par des bénévoles de l’association Patrimoine Balgycien 18 le samedi et le dimanche, pour conter l’histoire de l’église de Saligny-le-Vif et vous montrer les tabeaux de Monsieur Morel. Eglise Saint-Pierre de Saligny-le-Vif Route de Baugy 18800 Baugy Baugy 18800 Laverdines Cher Centre-Val de Loire 06 78 12 21 69 http://patrimoinebalgycien.fr L’église Saint Pierre est de style roman, d’une facture simple. La nef rectangulaire, voutée en bois,est séparée par un mur percé de trois arcs brisés.A voir: inscription funéraires du XV ème siecle, devant d’autel en pierre réalisé par JB Villatte en 1862.Exposition des peintures de Monsieur François Morel accés facile et parking tout prés Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

