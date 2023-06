Église Saint-Pierre, Sainville (28) Eglise Saint Pierre de SAINVILLE (28) Sainville Sainville Catégories d’Évènement: Eure-et-Loir

Sainville Église Saint-Pierre, Sainville (28) Eglise Saint Pierre de SAINVILLE (28) Sainville, 2 juillet 2023, Sainville. Église Saint-Pierre, Sainville (28) Dimanche 2 juillet, 21h00 Eglise Saint Pierre de SAINVILLE (28) Entrée libre Avec le soutien de la Fondation du Patrimoine, la commune de Sainville a récemment effectué d’importants travaux de restauration du beffroi et des cloches. Pour mettre en valeur cette restauration, une réstrospective des différentes étapes du chantier de restauration sera accessible lors de votre déambulation au sein de l’église. Eglise Saint Pierre de SAINVILLE (28) Place Farcot 28700 SAINVILLE Sainville 28700 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 37 24 60 06 »}, {« type »: « email », « value »: « mairie.sainville@orange.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

