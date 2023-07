« Sur les traces de Gauzfred de Monte Arnald » : étape dans une église pré-romane, la plus ancienne de la commune ! Église Saint-Pierre de Pomiès Sénergues, 17 septembre 2023, Sénergues.

« Sur les traces de Gauzfred de Monte Arnald » : étape dans une église pré-romane, la plus ancienne de la commune ! Dimanche 17 septembre, 10h00, 14h00 Église Saint-Pierre de Pomiès Gratuit. Entrée libre.

Profitez d’une agréable balade libre d’environ 20 kilomètres pour découvrir sept monuments de la commune et de ses environs !

Étape 5 du circuit « Sur les traces de Gauzfred de Monte Arnald » : L’église Saint-Pierre de Pomiès, qui est très certainement le bâtiment le plus ancien de la commune.

Elle a bénéficié d’une restauration au XIXe siècle. Sa toiture a été entièrement rénovée en 2016, nécessitant la pose de 12 500 lauzes de schiste provenant d’anciennes carrières locales.

Des bénévoles locaux vous accueilleront chaleureusement et se feront un plaisir de vous fournir des explications détaillées ainsi que de la documentation.

Église Saint-Pierre de Pomiès Pomiès, 12320 Sénergues Sénergues 12320 Aveyron Occitanie http://www.senergues.fr Cette église en schiste présente une architecture pré-romane datant du XIe siècle, avec un chevet carré et un arc triomphal en retrait des murs. Ses tableaux et objets de culte datent du XIXe siècle. Elle est sans aucun doute le bâtiment le plus ancien de la commune, restauré au XIXe siècle. Selon le cartulaire de Conques conservé à la Société des Lettres de l’Aveyron, son origine remonterait aux VIIIe ou IXe siècle. Depuis Sénergues par la D42 direction Conques, seconde route à droite suivre Lagarde, Pomiès, pour un accès direct.

