Concert « Le Cri du chœur » autour des chants du monde Samedi 16 septembre, 17h00 Eglise Saint-Pierre de Pinsaguel Gratuit. Entrée libre.

Samedi 16 septembre

– 10h : Profitez d’une visite guidée de l’église Staint-Pierre de Pinsaguel.

– 15h : Ne manquez pas la rencontre avec « L’Orme du village » », un arbre remarquable, à la Muscadelle.

– 17h : Plongez dans les chants du monde avec le concert : « Le Cri du choeur ».

– 18h : Célébrez le vernissage de l’exposition « Les Signes du Temps » par le collectif « Artuel» .

L’exposition est ouverte à la visite libre :

– Vendredi 15 septembre de 14h à 19h

– Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 10h à 19h

À travers « Les Signes du Temps », le collectif Artuel propose une interprétation unique du patrimoine vivant et autres témoins visuels du temps qui passe.

Eglise Saint-Pierre de Pinsaguel Place du général Berdoulat, 31120 Pinsaguel Pinsaguel 31120 Haute-Garonne Occitanie En 2006, la restauration de l’église Saint-Pierre de Pinsaguel a permis de retracer précisément sa chronologie de construction. À l’origine, elle était une modeste chapelle rectangulaire, dont la construction remonterait avant le XIe siècle.

Le sanctuaire actuel date de la période comprise entre 1080 et 1120, et présente les caractéristiques de l’art roman.

Le mur sud de l’église illustre parfaitement le style de la région : sa partie inférieure est composée de rangées alternées de moellons en pierres taillées et de briques foraines (ou briques pleines), tandis que sa partie supérieure est formée d’un empilement de briques cuites. Les moellons en pierre, provenant des carrières de gré calcaire du Salat et transportés par la Garonne, ont été utilisés dans la construction. L’entrée de l’église se fait par un magnifique porche roman.

Le village a été largement dévasté par une crue dévastatrice les 22 et 23 juin 1875, mais l’église a résisté malgré le fait que le niveau de l’eau ait atteint près de deux mètres. La plupart des éléments décoratifs visibles aujourd’hui sont postérieurs à cette inondation. À l’intérieur du monument, on découvre cependant des trésors historiques, tels qu’un retable en trompe-l’œil du XVIIIe siècle et un tabernacle en bois doré datant de la même période, provenant de l’abbaye d’Eaunes.

