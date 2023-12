Crèche vivante pendant la messe de Noël des Familles Eglise Saint-Pierre-de-Montrouge Paris Catégorie d’Évènement: Paris Crèche vivante pendant la messe de Noël des Familles Eglise Saint-Pierre-de-Montrouge Paris, 23 décembre 2023 10:00, Paris. Crèche vivante pendant la messe de Noël des Familles 23 et 24 décembre Eglise Saint-Pierre-de-Montrouge A l’occasion du 800ème anniversaire de la première crèche vivante par Saint François d’Assise en 1223, la paroisse organise une crèche vivante pendant la messe de Noël des Familles, le dimanche 24 décembre à 18h30.

Les enfants de 5 à 10 ans qui le désirent sont invités à participer à cette crèche vivante. Une répétition aura lieu à l’église le samedi 23 décembre à 11h.

Merci d'inscrire vos enfants et petits-enfants qui souhaiteraient participer. Eglise Saint-Pierre-de-Montrouge 82 avenue du Général Leclerc PARIS Paris 75014

2023-12-23T11:00:00+01:00 – 2023-12-23T12:00:00+01:00

2023-12-24T18:30:00+01:00 – 2023-12-24T19:30:00+01:00

